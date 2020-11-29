Lefke’de ilk taklalar atıldı

Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu resmi açılışı yapılırken, “Aziz Kaya açılıştaki konuşmasında federasyondan gelen talebe, bölge insanlarının spor yapabilmeleri için hemen evet dediklerini söyledi.” “Hasan Sapsızoğlu ise adamızın her bölgesinde taklaların atılması bizleri inanılmaz motive ediyor.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Lefke Belediyesi ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde Lefke’de cimnastik faaliyetleri resmen başlarken, Lefke’de ilk taklalar da atılmış oldu.

”Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu” resmi açılışı ve ilk gösterisi, Lefke’de Vasıf Palas binasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Eğitmen Çise Mevlit tarafından açıldı. Lefkeliler ve Lefkoşa’dan gelen konuklar açılışa büyük ilgi gösterdiler. Açılışta Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, Sergan Özbay Dans ve Cimnastik Kulübü ve Orta Doğu Spor Kulübü cimnastikçileri gösteriler sundular.



Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve federasyon yetkilileri Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’ya, Belediye Müdürü Haluk Giray’a ve eğitmen Çise Mevlit’e Çiçek ve plâket verildi. Ardından ilk gösteriler gerçekletiştirildi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya açılışta yaptığı açıklamada; “KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından gelen talep üzerine bölge gençlerinin ve insanlarının spor yapabilmeleri için hemen evet dediklerini belirterek, açılışı yapılan merkezde emeği geçen herkese ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.”

Hasan Sapsızoğlu ise açıklamasında “Cimnastik sporumuzu ülke geneline yaymak için çıktığımız bu yolda Lefke bölgemizdeki çocuklarımıza ulaşabilmenin mutluluğunu yaşarken güzel adamızın her bölgesine taklaların atılması bizleri inanılmaz motive ediyor. Lefke bölgemizde bu güzelliğin oluşmasına katkı koyan başta Lefke Belediye başkanı Aziz Kaya, Haluk Giray ve Çise Mevlit’e çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.