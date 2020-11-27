Lefke’de cimnastik coşkusu yaşanacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Lefke Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ''Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulu'' faaliyete geçti. Vasıf Palas Binasında, Çise Mevlit’in koordinatörlüğünde başlayan cimnastik çalışmalarında çocuklara ilk eğitimler verilmeye başlanırken, ilk taklalar da atıldı.
Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulunun resmi açılışı ise 28 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Açılış töreninde gösteriler sunacak olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri de gösterilere yoğun şekilde hazırlandılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cittaslow Lefke Dans ve Cimnastik Okulunun resmi açılış töreni öncesinde şu açıklamayı yaptı:
“Çocuklarımızın olduğu her yerde gelecek vardır, yarın vardır, umut vardır. Çocuklarımızın kalplerine sevgi tohumları ekmeye; onlara spor alışkanlığı kazandırarak geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz
Lefke bölgemizdeki çocuklarımız da takla atmaya başladı. Bu güzelliğin oluşmasına olanak sağlayan başta Lefke Belediye başkanı Aziz Kay , Haluk Giray ve Çise Mevlit’e ve tüm katkı koyan herkese teşekkür ederiz.”
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