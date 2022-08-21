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LCKsporcuları, Türkiye’deki yarışmaya hazırlanıyorlar

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LCKsporcuları, Türkiye’deki yarışmaya hazırlanıyorlar
KKTC CimnastikFederasyonu, KKTC Cimnastik Şampiyonasında dereceye giren minik – küçük sporcuları Türkiye’de yarışmaya gönderecek.
İstanbul’da 26 – 28 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik – Küçük Erkekler Müsabakasına, milli takım adına katılacak olan Lefkoşa Cimnastik Kulübü (LCK)erkek sporcuları,antrenörleri Bilgin Diker eşliğinde federasyon başkanı Hasan Sapsızıoğlu ve yöneticileri ziyaret ettiler.
Başkan Hasan Sapsızıoğlu, Bilgin Diker ve Türkay Özata eşliğinde Türkiye’de yapılacak olan yarışmaya büyük bir özveriyle hazırlanan Celal Yağız Sapsızoğlu, Armin Sekizler, Talha Küçük, Eren Güler, Aren Çaltıkuşu, Aras Çolak, Ahmet Albayrak ve Mustafa Albayrak’ı çalışmalarındaki özveriden dolayı kutlarken, başarı diledi.
11 sporcudan oluşan milli takımda, Lefkoşa Cimnastik Kulübünün 8 sporcusu yer alacak.
 
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