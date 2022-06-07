LCK cimnastikçileri, minik erkekler müsabakasına damga vurdular

Lefkoşa Cimnastik Kulübü (LCK) cimnastikçileri, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 1. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Artistik Cimnastik Minik Erkekler müsabakasına damga vurdular.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, 5 sporcuyla katıldıkları yarışmayı başarılı bir şekilde tamamlarken, müsabakanın şampiyonu ve ikincisi, Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri oldular.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün ikiz cimnastikçileri Mustafa ve Ahmet Albayrak yarışmanun 1 ve 2.si olurken, Celal Yağız Sapsızoğlu 5. ve ilk kez minikler müsabakasına katılan Eren Güler ile Aren Çaltıkuşu ise 7. ve 8. oldular.

İlk 5’ giren Mustafa Albayrak, Ahmet Albayrak ve Celal Yağız Sapsızoğlu, Türkiye’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler.

