Lapta’da cimnastiğe yatırım yapılıyor

Hasan Sapsızoğlu, Mustafa Aktuğ’u ziyaret ederek, yapımı devam eden spor merkezi projesini yerinde görürken, “Mustafa Aktuğ’un spor merkezi projesinde cimnastik sporumuza yer vermesi bizleri mutlu etmiştir. Başkanın hedefi cimnastik alt yapı eğitimini almış çocuklarımızı bölge takımlarına servis ederek sportif başarıyı artırmaktır.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun cimnastiği bölgelere yayma hedefi doğrultusunda Lapta Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Mustafa Aktuğ’uziyareti sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Hafta sonu, yağmur – çamur, gece – gündüz demeden çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret ederek, spor merkezi projesiyle spora ne kadar önem verdiğini bir kez daha yerinde görmüş olduk. Bu projede cimnastik sporumuza yer vermesi cimnastik ailesi olarakbizleri ayrıca mutlu etmiştir.

Lapta bölgemizdeki çocuk ve gençleri sporun içinde tutarak öncelikle sağlıklı nesiller yetiştirip, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un da en büyük hedefi,cimnastik alt yapıeğitimini almış çocuklarımızı bölge takımlarına servis ederek tüm branşlarda sportif başarıyı artırmaktır. Sporun dilinden anlayan ve spora ve sporcuya önem veren yöneticilerin olması bizleri mutlu etmektedir.

Bölge çocuklarımıza ve gençlerimize böylesi önemli bir tesisi kazandıracak olmasından ötürü Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a ve belediye çalışanlarına cimnastik ailesi olarak çok teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.”

