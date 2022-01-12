Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu'ndan önemli temas

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Genel Sekreter Cemal Kır, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Ankara’da görüştü

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Genel Sekreter Cemal Kır, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti. Ziyarette KKÜSF ve TÜSF arasındaki ilişkiler ve yeni dönemde KKTC’de yapılması planlanan spor organizasyonlar konuşulurken, uluslararası organizasyonlar konusunda da iki federasyonun heyetleri fikir alışverişinde bulundu.

ULUSLARARASI ORGANİZASYON KONUSUNDA ADIM ATILDI

Ankara’daki ziyarette KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da yer alırken, 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan uluslararası boyuttaki büyük bir organizasyonda iki federasyonun işbirliği çatısı altında, TÜSF desteği ile yer alınması konusunda karar alındı.

