Kurumanastırlı tek kişilik takım!

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da 2-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan Türkiye MMA (Mixed MartialArts ) Şampiyonasın’daGrappling disiplinin de, bir gümüş madalya MMA Laytdisiplinin’de bir Altįn madalya ve Türkiye Open Cup Profesyonel MMA Şampiyonasın’da ağır siklette bir altın madalya alarak, bir kez daha KKTC bayrağını Uluslararası arenada tanıtmayı başardı.

Her iki turnuvada 3 gün içerisinde 3 ödül alan Hasan Kurumanastırlı toplamda 13 müsabaka yaptı. Hasan Kurumanastırlı 48 yaşın’da olmasına rağmen performansıyla büyük ilgi odağı oldu. Göstermiş olduğu performanslarla beğeni kazandı...

DEVLET DESTEKSİZ MİLLİ SPORCUMUZ !

Tamamen kendi şahsi imkanlarıyla, yurt dışı organizasyonuna katılıp dereceler alan Kurumanastırlı ,tüm masrafları kendisinin karşıladığının altını çizerek ,bir kez daha Devletin spora olan ilgisizliğinden yakındı.

