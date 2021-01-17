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Kurul spora devam dedi

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Kurul spora devam dedi
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı ​Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanı Alli Pilli ile yaptığı toplantı sonrasında dün almış olduğu tam kapanma kararından geri adım atarken, spora da devam kararı aldı.
Sporla ilgili alınan kararlar şöyle:
“Saat 22:00’dan sonra spor salonu alanındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”


 
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