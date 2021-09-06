Kumyalı’da anlamlı turnuva

Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlanırken, Fırat Kızıltunçlar – İbrahim Kahyaoğlu ikilisi şampiyon oldu

Kumyalı Spor Kulübü tarafından genç yaşta aramızdan ayrılan Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu anısına geleneksel olarak düzenlenen Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı.

Kumyalı Halk Plajında düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Amatör sporcuların katılımı ile renkli görüntülere sahne olan, turnuvaya katkı ve destek olunmaması ise tepkilere neden oldu.

5.Cemal Tekmanoğlu & Sadık Karamansoylu Plaj Voleybol Anı Turnuvasında, Fırat Kızıltunçlar – İbrahim Kahyaoğlu ikilisi şampiyon olurken, Tuğrul Kılıç – Muhammed Zengin ikilisi ikinci, Arda Bayram – Teoman Zahteroğluları ikilisi ise üçüncü oldular.

Final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde kupaları Kumyalı Spor Kulübü başkanı Hakan Ceylanlı ile merhum Sadık Karamansoylu’nun kardeşi Cafer Karamansoylu verdi.



