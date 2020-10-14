“Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı“

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı" dedi

Kulüpler Birliği Vakfı, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ülkemiz pandemide her geçen gün daha iyi noktaya geliyor. Locaların dışında futbol statlarının daha yüksek kapasiteyle açılmasını umut ediyoruz...Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmanın uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ancak yayıncı kuruluşla bu sene bir anlaşmaya varılamadı. Bu anlaşmanın yapılmasını umut ediyoruz. Kulüplerin artık dayanacak gücü kalmadı" dedi.

