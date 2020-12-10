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Kulüpler maçını Kasapoğluları Golf kazandı

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Golf Federasyonu Kulüpler Arası Maçını, Kasapoğluları Takımı, CMC Golf Kulübünü 3,5 -2,5 mağlup etti

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Kulüpler maçını Kasapoğluları Golf kazandı
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında CMC Golf Kulübü ile Kasapoğluları Golf Kulübü arasında gerçekleşen Golf Federasyonu Kulüpler Arası Maçını, Kasapoğluları Takımı 3,5-2,5 skor ile kazandı.
12 kişiden oluşan takımlar 6 adet çiftli maç gerçekleştirdi. Four Ball Better Ball (FBBB) formatında 18 çukur ve % 90 Handicap esasına göre oynanan oyunlarda 3 maç Kasapoğluları, 2 maç CMC takımı tarafından kazanıldı. Bir maç ise berabere bitti.  
CMC sahasında alınan bu başarılı skor ile Kasapoğluları Takımı bir sonraki oyun için ciddi bir avantaj elde etmiş oldu. Maçın rövanşı 2021 Ocak ayı içerisinde oynanacak. 
 
 
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