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Kulüpler Birliği ile BRT protokol imzaladı

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Yapılan protokole göre, Aksa Süper Lig ve Aksa Birinci Ligindeki kulüplere hem kendi maçları hem de rakibinin maçları olmak üzere, haftada 2 maç olacak şekilde, 90 dakikalık görüntüler eğitim amaçlı verilecek

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Kulüpler Birliği ile BRT protokol imzaladı
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Kulüpler Birliği arasında protokol imzalandı.
BRT müdürü Meryem Özkurt ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler'in imzaladığı protokole göre Aksa Süper Lig ve Aksa Birinci Ligindeki kulüplere hem kendi maçları hem de rakibinin maçları olmak üzere, haftada 2 maç olacak şekilde, 90 dakikalık görüntüler eğitim amaçlı verilecek.
Konuyla ilgili gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüpler birliği başkanı Aytaç Karavezirler teknik adamların bu görüntülerle hem kendi hem de rakibinin maçlarını görerek daha iyi hazırlık yapabileceklerini belirtti.
BRT Müdürü Meryem Özkurt ise BRT'nin elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini ve her zaman spora destek verdiğinin altını çizdi.
 
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