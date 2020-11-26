‘Küçük Mustafa’ ödülünü aldı

Güreşte ilk birincilik madalyasını Rifat Şener’den alan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda güreşen Mustafa Denizgezen’e ‘Küçük Mustafa’, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü verildi

Güreşseverler Derneği, Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’nün 15.sini Mustafa Denizgezen’e verdi.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güneş Salonu’nda 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı düzenlenen törende Mustafa Denizgezen’e ödülünü, Rifat Şener’in torunları Rifat Reşatoğlu ve Mustafa Şener verdi. Dedesi Rifat Şener’in anısına ödül verilmesinden dolayı Güreşseverler Derneği Kurucu Başkanı Yücel Hatay’a ve derneğin görevdeki başkanı Erhun Tekakpınar’a teşekkür eden Rifat Reşatoğlu, güreşe önemli hizmetleri geçen Mustafa Denizgezen’i ödüllendirmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi. Mustafa Şener de ödül törenine davet edildiği için teşekkür etti.

Ödülü alırken duygulu anlar yaşayan Mustafa Denizgezen şöyle konuştu:

“Rahmetli Rifat Şener başkan olduğu zaman ilk birincilik madalyamı küçük yaşta 1970 yılında onun elinden almıştım. Rifat Şener, küçük olduğum için beni motive etmek için dışarı götüreceğini söylerdi. İngiltere’ye gidip döndüğü zaman bana yine ‘Küçük Mustafa’ diye hitap etmişti. Çok iyi insandı. Allah Rahmet eylesin.”

1957 yılında doğan ve 12 yaşından itibaren güreşmeye başlayarak birçok madalya kazanan Mustafa Denizgezen, 1977 yılında Bursa’da Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılmış, birçok uluslararası turnuvalarda mindere çıkmıştı.

Güreşi bıraktıktan sonra bu spora hakem ve antrenör olarak hizmet veren Mustafa Denizgezen, Güreşseverler Derneği’nde de başkan olarak görev yapmıştı.

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 12 Eylül 2017: Babür Özar.

13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız

14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener