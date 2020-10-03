Küçük Kaymaklı’nın Esenyel duyarlılığı

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, kulübe hizmetleri geçmiş olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanı Özer Esenyel’in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.
Küçük Kaymaklı kulübünden Özer Esenyel anısına yayınlanan mesaj şöyle:
“Futbolcu ve antrenör olarak bizlere emek vermiş ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda iki ayrı dönemde, 6 yıl başkanlık yapmış Özer Esenyel'i vefatının 2.yılında kabri başında andık.
Törene Kulüp Başkanımız Akay Aşina, Ailesi ve sevenleri katıldı. Özer Esenyel`i saygı ve özlemle anıyoruz.”
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