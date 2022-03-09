KTSYD’nin konuğu Mutlu Ulusoy oldu

KTSYD genel merkezinde düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, konuşmacı Mutlu Ulusoy katılımcılara, spor medyasında kadının rolünü ve deneyimlerini paylaştı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Türk spor basınında birçok kurumda çalışmış, basın danışmanı ve sunucu olarak görev yapan Mutlu Ulusoy’un katılımıyla bir söyleşi düzenledi. KTSYD genel merkezinde düzenlenen ve KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Çilen Ulusoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, konuşmacı Mutlu Ulusoy katılımcılara, spor medyasında kadının rolünü ve deneyimlerini anlattı.

“SUNUCULUK İLE BASIN DANIŞMANLIĞI GÖREVİ FARKLILIKLAR GÖSTERİYOR”

Türkiye Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın basın danışmanlığı görevini de sürdüren Ulusoy, “Bir kadın olarak, bir futbol takımının basın danışmanlığı görevini sürdürmek, tesislerde mesai harcamak, ekran önünden gelen biri olarak, yaptığımız işle çok farklılıklar göstermektedir. Bu görevi yürütürken, çalıştığınız şehrin yapısından, takımın fiziksel gücüne, psikolojisine kadar her bir şey ile ilgili bilgiler edinmeniz gerekiyor” dedi.

“BASIN MENSUPLARI KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELİ”

Basın danışmanlığının yanı sıra televizyon programlarına devam eden Ulusoy, Amerika'nın ilk Türk televizyonu olan TASC TV'nin ana haber bülteni sunuculuğunu yapıyor. Konuşmasında değişen medyanın önemini vurgulayan Ulusoy, “günümüzde gazeteciler de bu değişime ayak uydurmalı ve medyanın teknolojik evrimini takip etmeliler, kendilerini bu yönde geliştirmelidirler” dedi.

“ÇOK ÇALIŞIYORUM AMA YAPTIĞIM İŞLERDEN DOLAYI MUTLUYUM ”

Herhangi bir kuruma bağımlı kalmadan çalışmanın zorluklarını ve avantajlarını da yorumlayan Ulusoy, “ben cesaretimi toplayıp da bir karar aldım, çalıştığım kurumdan ayrılarak, bağımsız çalışma yoluna girdim. Aldığım şu kararla birlikte de şu anda yaptığım işleri yapmaktaydım. Eğer bir kurumun personeli olarak çalışmaya devam etmiş olsaydım, belki de hayatımda Rıza Çalımbay’ın basın danışmanlığı gibi bir tecrübe yaşayamayacaktım. Buradaki deneyimlerim, benim önüme yeni hedefler koymama vesile oldu. Şehirlerarası yolculuklarla geçiyor günlerim, çok çalışıyorum ama yaptığım işlerden dolayı mutluyum” dedi. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü söyleşisi, soru-cevap bölümünün ardından, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın, gazeteci, sunucu ve basın danışmanı Mutlu Ulusoy’a plaket takdimi ile sona erdi.



