KTSYD’nin konuğu Mutlu Ulusoy

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde söyleşi düzenliyor. Bugün dernek genel merkezinde yer alacak olan söyleşide konuk Türk spor basınında birçok kurumda çalışmış, TRT Spor ve NTV Spor gibi kurumlarda görev yapan, şu sıralar Sivasspor basın danışmanı olarak da çalışan, sunucu Mutlu Ulusoy olacak. Ulusoy’un spor basınındaki kariyer yolculuğu ile ilgili konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi saat 18.30’da başlayacak.

