KTSYD’den üyelerine yeni yıl armağanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde (KTSYD)Burhan Gürkan başkanlığındaki yönetim kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğiüyelerine yeni yıl armağanı dağıtıyor.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, dünden itibaren üyeler için hazırlanan yılbaşı çantalarını dağıtmaya başladılar.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında bugün de 17.00-19.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri hediyelerini temin edebilecek.
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