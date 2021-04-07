KTSYD’den kınama

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözleri kınadı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği söz konusu sözlerden dolayı bir görsel paylaşırken, görselde, “Liderimiz Dr Fazıl Küçük’e kullanılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu tarz davranışlar onun tarihteki yeri ve önemini değiştiremez. Kendisini bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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