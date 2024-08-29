KTSYD yüzme kursları tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan yüzme kursları tamamlandı. ARES Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleşen kurslar Salı ve Perşembe günleri yapıldı.

Yaklaşık 2 aydır kursiyerlerin eğlenceli ve heyecanlı yüzme aktivitelerini, aileler de keyifle izlediler. Perşembe sabahı yapılan son yüzme kursu sonunda geleceğin yüzücülerine madalya ve sertifikaları, ailelerin de katıldığı törende verildi.

Ödül töreninde KTSYD yüzme kurslarının organizasyonunu yapan KTSYD yönetim kurulu üyesi Ahmet Özsoy ile KTSYD başkanı Necati Özsoy birer konuşma yaparak, kursların önemine dikkat çekip, öğrenci, antrenör, ailelere ve ARES Spor Kulübü’ne teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından antrenörler ile yüzme kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere tamamlama belgelerini ve madalyalarını, KTSYD başkanı Necati Özsoy, KTSYD yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özsoy, Necati Külahlılar, Soydan Sakallı ile KTSYD üyeleri İbrahim Özsoy, Mustafa Evliya ve İsmet Karaosman takdim etti.

Başarı belgelerini ve madalyalarını alan çocukların yüzlerine yansıyan mutluluk ile sevinç, kursun tüm yorgunluğunu unutturdu.



