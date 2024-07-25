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KTSYD Yüzme kursları devam ediyor

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KTSYD Yüzme kursları devam ediyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan yüzme kursları devam ediyor. ARES Spor Kulübü eğitmenleri tarafından verilen kurs salı ve perşembe günleri gerçekleşiyor. Kursiyerlerin eğlenceli ve heyecanlı yüzme aktivitelerini aileler de keyifle izliyor. Yaklaşık bir ay daha devam edecek olan yüzme kursları sonunda geleceğin yüzücülerine madalya ve sertifikaları verilecek.
 
 
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