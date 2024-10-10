KTSYD yönetimi TC Büyükelçisi Serim’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in göreve yeni atandığı günlerde gerçekleştirdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davetli olarak katılmıştı ve orada tanışarak kısa sohbet etme fırsatı olmuştu.

Büyükelçi Serim’e yönetim kurulu ile birlikte resmi ziyaret gerçekleştirerek hem yönetimini tanıtan, hem de dernek tarihi ile çalışmaları konusunda bilgilendiren KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliklerinin her zaman sürdüğünü ve bundan sonra da en üst seviyede sürme arzusunu büyükelçiye iletti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Nuri Cihangir Şahin’in de yer aldığı kabulde KTSYD Başkanı Özsoy, yakın tarihte yapmayı planladıkları faaliyetleri de Büyükelçi Serim ile paylaşarak kendisini KTSYD merkezine davet etti.



