KTSYD ve Yalova, Tilki için başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi spor yazarı Güren Tilkinin babası, Yalova camiasının önemli isimlerinden Doğan Tilki hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Yalova Spor Kulübü, Doğan Tilki'nin vefatı ile ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı.
Yalova Spor Kulübünün başsağlığı mesajı şöyle: "Çok değerli Doğan Tilki dayimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet , ailesine sabirlar diliyoruz.
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