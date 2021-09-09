KTSYD üyeleri değişen kurallarla ilgili bilgilendirildi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile birlikte organize ettiği futbolda değişen oyun kurallarının anlatıldığı seminer 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Her futbol sezonu öncesi düzenlenen seminer KTFF MHK Başkan Vekili Derviş Atakan tarafından dernek genel merkezinde verildi. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın destekleri ile gerçekleşen seminerde değişen kurallar ve son değişiklikler Atakan tarafından video sunumla aktarıldı. Spor yazarları da değişikliklerle ilgili sorularını yönelterek değerlendirmelerde bulundu.

Seminerin ardından KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KTFF MHK Başkan Vekili Derviş Atakan’a katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

