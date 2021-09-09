banner583
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
Gönyeli’den müthiş geri dönüş
63 0
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
Güney'de yetişkin nüfusun yüzde 75'i çift aşılı
17 0
 
Anıt mezar tartışması büyüdü
Anıt mezar tartışması büyüdü
21 0
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
Gustavo Assunçao Galatasaray'da
15 0
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
154 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
55 0
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
24 0
banner661

KTSYD üyeleri değişen kurallarla ilgili bilgilendirildi

banner476

banner666
KTSYD üyeleri değişen kurallarla ilgili bilgilendirildi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile birlikte organize ettiği futbolda değişen oyun kurallarının anlatıldığı seminer 8 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Her futbol sezonu öncesi düzenlenen seminer KTFF MHK Başkan Vekili Derviş Atakan tarafından dernek genel merkezinde verildi. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın destekleri ile gerçekleşen seminerde değişen kurallar ve son değişiklikler Atakan tarafından video sunumla aktarıldı. Spor yazarları da değişikliklerle ilgili sorularını yönelterek değerlendirmelerde bulundu.
Seminerin ardından KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KTFF MHK Başkan Vekili Derviş Atakan’a katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.