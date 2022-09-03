KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi

TRT Spikeri ve Eğitmen Güven Göktaş’ın eğitmen olarak katıldığı seminer üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilirken, “Beden Dili ve Röportaj Teknikleri” ile “Dilin Etkili Kullanımı” irdelendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim çalışmaları kapsamında seminer düzenledi. TRT Spikeri ve Eğitmen Güven Göktaş’ın eğitmen olarak katıldığı seminer üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilirken, “Beden Dili ve Röportaj Teknikleri” ile “Dilin Etkili Kullanımı” konu başlıkları irdelendi.



Gürkan teşekkür etti

KTSYD Genel Merkezi’nde yer alan seminer KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın konuşması ile başladı. Gürkan konuşmasında üyelerle bir araya gelmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ocak ayında düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne de katılan Göktaş’ın orada yaptığı sunumdan sonra bu eğitimi üyelere aktaracak olması sonrasında Göktaş’a teşekkür etti. Gürkan, derneğin eğitim faaliyetlerinin önem verdikleri bir konu olduğunu sözlerine ekledi.



Göktaş, üç oturum şeklinde üyeleri bilgilendirdi

Güven Göktaş üç oturum şeklinde verdiği eğitime nefes tekniklerini aktararak başladı. Üyeleri aktif olarak eğitim içerisine dahil eden Göktaş, beden dili konu başlığını örneklerle aktardı. Röportaj teknikleri ve topluluk önünde konuşma başlıkları hakkında üyeleri bilgilendiren Göktaş, söz konusu konularda dikkat edilmesi gereken hususları üyelerle paylaştı.

Seminerin ardından Göktaş’a derneğin eğitim faaliyetlerine yapmış olduğu katkılardan dolayı plaket takdim edilirken, toplu fotoğraf çekimi sonrası birlikte yemek yenildi.

