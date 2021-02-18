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KTSYD üyeleri aşılanmaya başladı

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Sağlık Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında uyguladığı aşı programı çerçevesinde aşılanan basın çalışanları arasında KTSYD üyeleri de yer aldı

KTSYD üyeleri aşılanmaya başladı
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Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşı programı çerçevesinde toplam 411 basın çalışanı KTGB Lokali’nde aşılandı.
Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde basında örgütlü bulunan meslek örgütü, sendika, dernekler; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, BAY-SEN, KTAMS, BASIN-SEN, Dış Basın Birliği, Kameramanlar Derneği tarafından organize edilen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Lefkoşa’daki lokalinde yer alan aşılama programı kapsamında özel ve kamu kurumlarında çalışan toplam 411 basın mensubuna Türkiye’den gönderilen Çin menşeli Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı. Aşılananlar arasında bazı Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği(KTSYD) üyeleri de yer aldı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yöneticileri de aşılama yerine gelerek üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundular.
 
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