KTSYD, “Onur Gecesi” düzenliyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), derneğin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle “Onur Gecesi” adı altında organizasyon düzenliyor. Onur Gecesi, 28 Haziran Pazartesi günü saat 19.30’da dernek genel merkezinde bulunan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan, bu yıl da salgın nedeniyle spor müsabakalarının düzensizliğe uğramasından dolayı “KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni”nin yapılamayacak olması sonrası özellikle uluslararası alanda başarı elde etmiş Kıbrıslı Türk sporcuların başarılarının onore edilmesi amacı taşıyan “Onur Gecesi”nde ayrıca 25 yılını dolduran üyelere de plaket takdimi yapılacak.
Gecede Erten Gazi, Merve Çelebi, ve Buse Savaşkan’a ödül takdim edilecek isimler olacaklar. ZekaÖzteknik Özel Ödülü ise Taygun Artan Özcihan’a verilecek.
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