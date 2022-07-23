banner762
banner815
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
12 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
12 0
 
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
22 0
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
22 0
“Böyle duyarsızlık olmaz”
“Böyle duyarsızlık olmaz”
41 0
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
30 0
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
48 0
banner797

KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi

banner476

banner825
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü dernek genel merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Songuç Kürşad, sekreterliklerine de Soydan Sakallı ve Serkan Soyalan getirildi.
GÜRKAN: EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BİRİYİZ
Genel Kurulda bir yıllık faaliyet raporunu, hazırladığı görsellerle yedi başlık altında sunan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, özelde genel kurula, genelde faaliyetlere katılımın daha yoğun olmasını beklediğini vurguladı. Ağustos ayında tam gün sürecek bir eğitim çalışması yapacaklarını söyleyen Gürkan, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde stadın altında bulunan KTSYD lokalinin yenilenmesi çalışmalarının da başladığını vurguladı. Konuşmasının sonunda üyelere seslenen Gürkan, “Ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Bunu hissettirelim” dedi.
MALİ RAPOR OYBİRLİĞİ İLE ONAYLADI
Faaliyet raporunun üyelerin bilgisine getirilmesinin ardından yapılan oylamada, faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
KTSYD’nin 3 Temmuz 2021-23 Temmuz 2022 dönemini kapsayan dernek mali raporu ise, KTSYD Mali Sekreteri Serkan Soyalan tarafından okundu ve üyenin bilgisine getirildi. Üyelerin oybirliği ile güvenini alan mali raporun ardından, genel kurul, dilek ve temenniler kısmında üyelerin görüşleri ile sona erdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.