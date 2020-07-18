KTSYD Olağan Genel Kurulu 25 Temmuz’da

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Mali Genel Kurulu 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de yer alan Genel Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul saat 10.30’da başlayacak.

Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından oluşturulacak olan Divan Kurulu ile faaliyet ve mali raporlar okunarak üyelerin onayına sunulacak. Genel kurul dilek ve temenniler kısmı ile tamamlanacak.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

2. Divan Kurulu’nun oluşumu

3. Faaliyet raporunun okunup üyelerin onayına sunulması

4. Mali raporun okunup üyelerin onayına sunulması

5. Dilek ve temenniler

6. Kapanış