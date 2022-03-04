KTSYD'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuğu Mutlu Ulusoy

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde söyleşi düzenliyor. 8 Mart 2022 Salı günü dernek genel merkezinde yer alacak olan söyleşide konuk Türk spor basınında birçok kurumda çalışmış, basın danışmanı ve sunucu olarak görev yapan Mutlu Ulusoy olacak. Ulusoy’un spor basınındaki kariyer yolculuğu ile ilgili konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi saat 18.30’da başlayacak.

MUTLU ULUSOY KİMDİR?

Mutlu Ulusoy, 18 Mart 1986 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi doğup büyüdüğü Devrek'te bitiren Mutlu Ulusoy, 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü kazandı. Mutlu Ulusoy mesleğine de öğrenim sürecinin içinde başladı. 1. sınıftan itibaren üniversite televizyonunun her departmanında görev aldı. Profesyonel meslek hayatına Kral TV'de Müzik - Haber programında sunuculuk yaparak başladı.

2009 yılında mezun olan başarılı sunucu, Selçuk Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında öğrenim hayatını noktalayan Mutlu Ulusoy, Fox TV'de Fatih Portakal'ın yapım asistanı olarak görev aldı. Ardından TV8'e geçerek, "TV8'de Bu Sabah" adlı sabah haberleri programını sundu. Spora olan tutkusuyla bilinen Mutlu Ulusoy, TV 8'den sonra NTV'ye transfer oldu. Ulusoy, NTV ve NTV Spor'da spor haberleri sundu. Ardından TRT Spor'a geçen başarılı sunucu, Gece Raporu ve Mutlu Sabahlar programıyla spor yayıncılığında kariyer yürüyüşüne devam etti.

TRT Spor'dan ayrılan Mutlu Ulusoy Kanal D'de Murat Güloğlu ile birlikte Kanal D İle Günaydın Türkiye programının sunuculuğunu üstlendi. Ulusoy, Misli.com'da çeşitli projelerde görev aldı. Mutlu Ulusoy halen Milli Piyango'nun da ekran yüzlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor.

Mutlu Ulusoy aynı zamanda yaklaşık 3 senedir Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın basın danışmanlığını yapmakta. Şu sıralarda spor alanında çeşitli projelerde görev alan Mutlu Ulusoy ayrıca Amerika'nın ilk Türk televizyonu olan TASC TV'nin ana haber bülteni sunucusu olarak görevini sürdürmekte.

