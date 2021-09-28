KTSYD ile Sport Target işbirliği devam ediyor

Yapılan anlaşma çerçevesinde KTSYD üyeleri Sport Target’ten yapacakları alış verişlerde indirimlerden yararlanacak. Ayrıca Sport Target firması KTSYD’nin gerek üyelerine yönelik, gerekse spor branşlarına yönelik düzenleyeceği turnuvalara katkı koyacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Alman devi UHL Sport’un yanı sıra Kempa, Joma ve Slazenger ürünlerinin adadaki tedarikçisi Sport Target arasında daha önceden bulunan işbirliğinin devam için protokol imzalandı. Söz konusu anlaşma neticesinde Sport Target firması KTSYD’nin dönem sonuna kadar resmi “Spor Tedarikçisi” oldu.



Yapılan anlaşma çerçevesinde KTSYD üyeleri Sport Target’ten yapacakları alış verişlerde indirimlerden yararlanacak. Ayrıca Sport Target firması KTSYD’nin gerek üyelerine yönelik, gerekse spor branşlarına yönelik düzenleyeceği turnuvalara katkı koyacak.

İşbirliği protokolünün devamına yönelik anlaşmaya KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Sport Target direktörü Arınç Perçinci imza attı.



Anlaşma ile ilgili konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, önceki dönemde başlatılan işbirliğinin devamından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürkan üyelerin ve ülke sporuna fayda sağlayacak anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek Sport Target’e teşekkür etti.



Arınç Perçinci yaptığı konuşmada “Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği gibi ülkemizin önemli örgütlerinden biriyle işbirliği yapmak Sport Target olarak bizim için çok değerli bir olaydır” dedi. Genelde ülke sporuna, özelde ise dernek üyelerine yönelik yapacakları katkılar için sabırsızlandıklarını söyleyen Perçinci, “KTSYD Başkanı Sayın Gürkan ve yönetim kurulu üyelerine bizlere gösterdikleri samimi tavırlar için de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

