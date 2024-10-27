KTSYD'den hakem Mustafa Torun'a 'geçmiş olsun' dileği

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, dün Vadili - Çanakkale maçında yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı, hakem Mustafa Torun'a 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
KTSYD'nin açıklaması şöyle:
"Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim kurulu olarak futbol maçında darp edilen hakem Mustafa Torun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, spor ahlakına aykırı bir şekilde darp girişimi yapan ilgili futbolcuyu kınar, en ağır bir şekilde cezalandırılmasını diliyoruz."
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