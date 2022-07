KTSYD'den Dünya Spor Yazarları Günü mesajı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 2 Temmuz “Dünya Spor Yazarları Günü” çerçevesinde mesaj yayınladı. Mesaj şu şekilde:

Sporda dünyanın dört bir yanında uluslararası organizasyonlar devam ederken, Kıbrıslı Türk sporcuların bu organizasyonları uzaktan seyretmesi her zaman yüreğimizi burkmaktadır. Sporun tüm paydaşlarının da aynı geminde olduğu bilinciyle, antrenöründen sporcusuna, yöneticisinden, yaz kış demeden görevini icra eden spor basınına kadar tüm kesimler de uygulanan insanlık dışı spor ambargosu altında olumsuz etkilenmektedir.

Bu ambargoların kabul edilemez olduğunun bilinciyle, olimpizm ruhunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Olimpizm, dostluk, kardeşlik, daha iyiye ve güzele ulaşmak için her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzeri farklılıkları spor yoluyla ortadan kaldırmaktır. Olimpizm sayesinde bu değerler dünya çapında benimsenir ve yaygınlaşır. Olimpizm, ilkelerini spordan alan bir dünya görüşü ve yaşam biçimidir. Olimpizm spor ile insani değerleri bağdaştırır.

Temennimiz, ülke sporcusunun herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadığı ve uluslararası alanda spor yaptığı günlerin yakın olmasıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu ayrımcılıklar karşısında durmaya devam eden Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak temennimiz uluslararası alanla kucaklaşabilmek, görev yapabilmektir.

Spor Yazarları Günü vasıtasıyla yöneticilerimize de bir mesaj vermek istiyoruz. Binlerce gencimizin ter döktüğü ve onbinlerce insanımızın çalıştığı spor alanı da öncelikleriniz arasında olsun ve sporcularımızın da gailesini çekin ve bu yönde çalışmalar yapın.

Ülke yöneticilerimizden sporun dışarıya açılmasının çalışmalarını beklerken, sporu yönetenler de tesislerimizi ve altyapılarımızı gelişmiş ülkeler seviyesine çekmeliler.

Unutulmasın ki, spor gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarken, dışa açılım noktasında sıkıntılar yaşayan ülkemizin de dışa açılan yegane kapılarından biri olabilir.

Spor yazarları olarak, bizler de ülkemizde sporun ve spor basının daha iyi noktalara gelebilmesi adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeliyiz. Değişen ve gelişen medyadaki yenilikleri yakından takip ederek, yaptığımız her bir haberde, kaleme aldığımız her köşe yazısında, televizyon ve radyo programlarımızda haber etiğini ve doğru haberciliği aramalıyız.

Bu beklenti ile ülke sporuna katkı koyan tüm spor basın emekçilerinin bu anlamlı gününü kutlarız.



Burhan Gürkan

KTSYD Başkanı