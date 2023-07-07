KTSYD başkanlığı için yarışacaklar

KTSYD Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak. Tüzüğe uygun şekilde genel kuruldan 48 saat önce başkan adaylığı için Tahir Topaloğlu ve Necati Özsoy müracaatta bulundu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Olağan Genel Kurulu yarın (8 Temmuz 2023 Cumartesi) gerçekleştirilecek. Derneğin Göçmenköy’de bulunan genel merkezinde saat 10.30’da başlayacak genel kurulda üyeler ayrıca derneğin 11’inci başkanını da seçecek.

Tüzüğe uygun şekilde genel kuruldan 48 saat önce başkan adaylığı için Tahir Topaloğlu ve Necati Özsoy müracaatta bulundu. Başkan Burhan Gürkan, Tahir Topaloğlu ve Necati Özsoy dernek merkezinde bir araya gelerek oy pusulasındaki yerleri ve konuşma sırası için kura çekimi gerçekleştirdi.

2019 yılından bu yana iki dönemdir görev yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan adaylara başarılar dilerken, yeni başkanı üyelerin oylarının belirleyeceğini, kim olursa olsun derneğin çıtasını daha da yukarıya çıkaracağına inancını belirtti.

KTSYD Olağan Genel Kurul gündemi şu şekilde:



Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

2. Divan Kurulu’nun oluşumu

3. Faaliyet raporunun okunup üyelerin onayına sunulması

4. Mali raporun okunup üyelerin onayına sunulması

5. Başkanlık seçimi

6. Dilek ve temenniler

7. Kapanış

