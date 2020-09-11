KTFF’de mesaiye korona ayarı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) çalışma saatleri ve günleri ile ilgili olarak 1 Ekim 2020 tarihine kadar geçici düzenlemeye gitti.

Buna göre KTFF personel sayısı söz konusu tarihe kadar azaltılırken, federasyonun çalışma saatleri hafta içi 09:00 – 15:00 olarak yeniden düzenlendi. Yapılan açıklamada KTFF’nin ilgili tarihe kadar hafta sonu kapalı olacağı belirtildi.



