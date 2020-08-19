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KTFAD ödül gecesini gerçekleştirdi

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KTFAD ödül gecesini gerçekleştirdi
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) yılın başarılıları ödül gecesini bu akşam gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nin,  Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen ödül gecesine, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Toplumcu Demokrasi Partisi başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, futbol camiasının tanıdık simaları, spor yazarları ve teknik adamlar katıldılar.
Hüseyin Kıral’ın sunumunda gerçekleştirilen gecenin sonunda kupalarla ödüllendirilen başarılı teknik adamlar, aile fotoğrafı çektirdiler.
 
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