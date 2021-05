KTAY ovalara indi

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği ilk organizasyon olarak atlı doğa gezisi düzenlerken, Hamitköy’ün kuzeyinde üyeler güzel bir doğa gezisi yaptılar

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) geçtiğimiz Cumartesi günü üyeleri için atlı doğa gezisi düzenledi.

Derneğin ilk organizasyonu Lefkoşa Hamitköy’ün kuzeyinde üyeleri ile güzel bir doğa gezisi gerçekleştirdi. Yeni biniciler ve tecrübeli biniciler bir arada gerçekleştirdikleri gezide adanın çeşitli yerlerinden at sahipleri ve biniciler katıldı.

Başlangıç ve bitiş alanlarında at sahipleri ve biniciler pandemi nedeni ile ayrı alanlarda hazırlıklarını yaptılar. Tüm biniciler 15 kilometre doğa gezisini başarı ile tamamladılar. Rüzgâr Atlı Spor Kulübü’nde Cumartesi saat 16:00 sıralarında başlayan Atlı Doğa Gezisi saat 19:00’da sona erdi. Katılımcıların geziden oldukça memnun olduğu gözden kaçmadı.

Dernek yönetim kurulundan yapılan açıklamada, “Üyeler için yarış amaçlı olanaklar sağlamagirişimlerininyapıldığı ve düz yarışların da en erken zamanda başlayabileceğini söylendi.

Hipodrom yapılması zaman ve para istediği belirtilen açıklamada en kısa zamanda ikinci organizasyoniçin duyuru yapılacağı da belirtildi.