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Koutsokoumnis’i vefat edeli üç yıl oldu

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret eden ilk KOP başkanı olan Kostakis Koutsokoumnis’in ölümünün üzerinden üç yıl geçti

Koutsokoumnis’i vefat edeli üç yıl oldu
Kıbrıs Futbol Federasyonunun (KOP)merhum başkanı KostakisKoutsokoumni'nin ölümünden bu yana üç yıl geçti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu ile birlikte Kıbrıs futbolunu birleştirmek için insiyatif üstlenen KostakisKoutsokoumnis, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret eden ilk KOP başkanı olmuştu.
1994 yılından itibaren onyedi yıl boyunca KOP'a 24 yıl hizmet eden, 2001 yılından 2018 yılına kadar Kıbrıs Futbol Federasyonu başkanlığı yapan KostakisKoutsokoumnis 5 Mart 2018 tarihinde 61 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
 
 
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