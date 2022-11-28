Kosova’da KKTC bayrağı var, güreşçi yok

Kosova’da 15.Uluslararası AdemYashari Turnuvası başladı.
Kosova Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya geçmiş yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Milli Takımı da katılıyordu. Bu yılki turnuvaya katılım olmadı. Katılım olmamasına rağmen, müsabakaların yapıldığı salona katılımcı ülkelerin bayraklarının arasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da asıldı.
Bu konuda KKTC Güreş Federasyonu’ndan bir açıklama yapılması bekleniyor.
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