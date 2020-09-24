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Köseoğlu: Birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyelim

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Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğlu,futbolda yeni sezonun başlayıp – başlamaması ile ilgili yapılan açıklamalar konusunda tarafları sükunete davet ederken, “Birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyelim.” ifadelerini kullandı

Köseoğlu: Birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyelim
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısı bugünKTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. 
Toplantıda futbolda yeni sezonun başlayıp – başlamaması da karara bağlanacak. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak günlerdir süren farklı açıklamalar konusunda açıklama yapan Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğlu, tarafları sükunete davet etti.
Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Futbolumuz üzerinden,birileri birileriyle hesaplaşma derdine düştü.En ufak olayda bile hürra vurun abalıya oldu.
Bir tarih verildi,oda bugündür.Biraz sabır arkadaşlar. Birbirimizi kırmak dökmek için fırsat kolluyoruz.Bu küçücük ülkedekaç tane futbol emekçisiyiz ki?
Karşılaştığımız zaman birbirimizin yüzüne bakamayacak duruma gelmeyelim.Yada söyleyip yazdıktan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranacak kadar yüzsüz olmayalım.”
 
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