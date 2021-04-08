Korona, Güney’de lig sonlandırdı

Güney Kıbrıs’ta artan korona virüs vakaları sebebiyle bizdeki BTM liglerine karşılık gelen amatör futbol liginin bitirilmesi kararı alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Rum Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerden sonra 2020/21 sezonunun sonlandırılması kararı alındı.

Amatör lig kulüplerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı görüşmede oy birliğiyle alınan karar sonrasında bir üst lige çıkacak veya bu lige düşecek takımınların belirlenmesi için KOP ile istişare edilerek daha sonra belirleneceği ve bir açıklama yapılacağı ifade edildi.