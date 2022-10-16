Koopbanktan, cimnastiğe büyük destek

Koopbank bünyesinde bulunan Akçay’daki ambar spor salonu olarak kullanılması için Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verildi. Salon tamamlandığında içinde olimpik aletlerin yer alacağı 2'inci salon olacak

Akçay'da Koopbank bünyesinde bulunan 460 metrekare alana sahip ambar Cimnastik Federasyonu ve Akçay Köyü Muhtarlığı işbirliği ile bölge çocuklarının ve gençlerinin cimnastik sporunu yapabilecekleri bir salona dönüştürülüyor.

Koopbank Genel Müdürlük binasında imzalanan protokol ile ambarın spor salonu olarak kullanımı Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığına verildi.

SAPSIZOĞLU: GELECEK CİMNASTİKLE ŞEKİLLENECEK

Konuyla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır Güzelyurt bölgemizdeki cimnastik çalışmalarımızı, kapalı spor salonunun bir köşesinde yapmaya çalışıyorduk. Bu nedenle de büyük sorunlar yaşıyorduk.

Bu sorunları aşabilmek için Akçay Muhtarlığı ve muhtarımız Uğur Dereliköylü ile işbirliği içerisinde girişimler yapıp, çok büyük uğraşlar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da Akçay köyümüzde Kooperatif Merkez Bankası bünyesinde bulunan ambarın çocuklarımızın kullanımına verilerek modern bir cimnastik salonuna dönüştürülmesinin önünü açmış bulunmaktayız.

Akçay köyümüzde yaklaşık 460 metre kare olan depo, Lefkoşa'daki merkez salonumuzdan sonra en büyük ve olimpik aletlerin içinde yer alacağı 2'inci salonumuz olacak. Bu güzelliğin oluşmasında desteğini esirgemeyen Maliye Bakanımız Ali Şan Oşan ve ekibine, Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu ve ekibine, Uğur Dereliköylü’ne, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan’a, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman’a, Tarımsal Levazım Kooperatifi İştirakler Koordinatörü Orhan Kürşat’a ile Abdullah Aktolgalı’yave emeği geçen herkese cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Gelecek cimnastikle şekillenecek.

Göreve geldiğimizden bu güne 150 çocuktan 5000 çocuğa, 3 kulüpten 17 kulübe, 5 antrenörden 120 antrenöre, tek noktadan 26 noktaya ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz 10 bin çocuktur.Bu doğrultuda kurum – kuruluş, aileler ve iş insanlarımıza çok teşekkür ederiz.”

