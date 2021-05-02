Komsuoğlu: Derneğimizi büyütmeye devam edeceğiz

Yönetim kurulunu açıklayan Duygu Komsuoğlu, büyük bir inanç, azim ve motivasyonla bir taraftan derneğimizi büyütmeye ve geliştirmeye, diğer taraftan Fenerbahçe Spor Kulübüne ve ülke sporuna katkı vermeye devam edeceğiz. açıklamasını yaptı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) 1. olağan genel kurulu sonrasında derneğin kurucu başkanı Duygu Komsuoğlu başkanlığa seçilmişti.

Ocak 2021 tarihinde kuruluşu onaylanan derneğin birinci dönem genel kurul toplantısında derneğin yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurulları da belirlendi. Duygu Komsuoğlu’nun genel kurula sunduğu yönetim kurulu listesi de oy birliği ile kabul edilerek derneğin ilk dönem yönetim kadrosu da belirlendi.

Genel Kurul’da üyelere hitap eden başkan Duygu Komsuoğlu, “Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir parçası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 9 farklı branşta mücadele veren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, binlerce lisanlı sporcu yetiştiren Fenerbahçemiz, hem Türkiye’de sporun temel direği hem de Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak büyük bir inanç, azim ve motivasyonla bir taraftan derneğimizi büyütmeye ve geliştirmeye, diğer taraftan Fenerbahçe Spor Kulübüne ve ülke sporuna katkı vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Duygu Komsuoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yapacak.

Derneğin 1. dönem yönetim kurulu ve organları şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu 1. Duygu KOMSUOĞLU 2. Burçin ALİUSTA 3. Uğraş YÖNEL 4. Ercan İBRAHİMOĞLU 5. Can KEŞANLI 6. Özge BENGÜSU 7. Durali GÜÇLÜSOY 8. Zafer TAŞKIN 9. Buğra DÖVEÇ 10. Cemal OĞUR 11. Özbay ABİK 12. Mustafa SOYAK 13. Mehmet Aykut İNCİRLİ 14. Derviş BAYRAKTAR 15. Bulut ERKAL

DİSİPLİN KURULU 1 . Kerem GÜRSES 2. Mert TAŞKIN 3. Aliye GÜÇLÜSOY 4. Raşit ÖZGÜR 5. Yakup GENÇ

DENETLEME KURULU 1. Şevval Bahar GÜNGÜL 2. Murat BİLLUROĞLU 3. Bekir TOSUN 4. Mehmet KEÇECİOĞLU 5. Ahmet KÖROĞLU

SİCİL KURULU 1. Salim İSAOĞULLARI 2. Elifnur GÜNGÜL 3. Derya ALİUSTA 4. Doğuş MERTKAYA 5. Esat YÜCEL

