Kolozali Kupasında heyecan sürüyor

Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik –Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor

KKTC Atıcılık Federasyonunun merhum Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik –Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor.

02-03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan müsabakalarının 1.Etabı tamamlanmıştır. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular kısıtlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını 10 metre mesafeden gerçekleştirmek üzere zamana karşı mücadele vererek daire puanlamalı kart hedeflere tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapılmıştır.

Müsabakalar 09-10 Ekim tarihlerinde yine UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan Olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlanacak. Kupa müsabaka atışları, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Havalı Silahlar Atıcılık Disiplinleri, Uluslararası Paralimpik teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

