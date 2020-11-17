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KKTC’li Fenerbahçeliler’den, depremzedelere yardım

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KKTC’li Fenerbahçeliler’den, depremzedelere yardım

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığı ile İzmir depreminde yaraların sarılmasına katkı koydu.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yaptırılan plakette KKTC Fenerbahçeliler Derneğine de yer verilirken, “Yurt Dışı Derneklerimiz canımız İzmirimiz’de yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzedelerimize Fenerbahçe Spor Kulübümüz aracılığı ile yaraların sarılmasına katkıda bulunmayı görev bilmiştir. Biz çok güzel bir aileyiz.” açıklaması yapıldı.

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