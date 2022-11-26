KKTC MOK'ta Dursun Koç yeniden başkan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu bugün (26 Kası Cumartesi) gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Koç üyelerin onayını alarak yeniden başkanlık görevine getirildi.



Faaliyet ve mali raporlar onaylandı

Girne Öğretmenevi’nde yer alan genel kurul açılış ve gündemin okunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Divanın oluşumu ile devam eden genel kurulun Divan başkanlığını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Başdanışmanı ve KKTC MOK üyesi Cafer Levent Karataş yaparken sekreterlik görevlerini ise Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ile Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya üstlendi. Divanın oluşumundan sonra 2022 yılı Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. Faaliyet ve Mali Rapor üyeler tarafından onaylandı ve sonrasında başkanlık için adaylık başvuruların kontrolüne geçildi.



Orçun Kamalı’nın başvurusu kabul edilmedi

Adaylık için başvuruda bulunan Orçun Kamalı'nın müracaatı,tüzük gereği KKTC MOK'a üye olmadığından dolayı adaylık talebi kabul edilmedi.



Dursun Koç seçime tek aday olarak girdi

Olimpik branş federasyonlar ve bireysel üyelerin oy hakkı olduğu başkanlık seçiminde tek aday olarak mevcut başkan Dursun Koç yer aldı. Tek adaylı olarak gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Dursun Koç oy birliği ile yeniden başkanlık görevine getirildi.



Koç: Federasyonlarla birlikte kararlı adımlar atacağız

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç seçim sonrasında üyelere hitap ederek teşekkürlerini sundu. Koç, yeni dönemde spor federasyonları ile birlikte daha güçlü bir yapı içinde ülke sporunun ileri taşınması, gelişmesi ve sıkıntıların giderilmesi noktasında kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Koç ayrıca henüz üyeliklerini yerine getirmeyen spor federasyonlarına da üye olmaları yönünde çağrısını yeniledi.

Genel kurul dilek ve temenniler ile sona sona erdi.



14 üye federasyondan 12’si katıldı, 2’si mazaretli

KKTC MOKOlağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na komiteye üyeliklerini yerine getiren 14 federasyondan 12’si katılım gösterdi. Genel kurulda, Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat Sakallı, Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket Songur, Hentbol Federasyonu başkanı Bahadır Ayhan, Masa Tenisi Federasyonu Mustafa Bekiroğulları, Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, Üniversite Sporları Federasyonu başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya, Güreş Federasyonu adına yönetim kurulu üyesi avukat Kemal Bayraktar, Okçuluk Federasyonu adına yönetim kurulu üyesi Sema Özden yer aldı. Engelliler Spor Federasyonu’nun maçı, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun da yurt dışı temsiliyeti nedeniyle bu iki federasyon genel kurula katılamadı.



9 bireysel üye katıldı

KKTC MOK’a üye 15 bireysel üyeden ise genel kurula 9 üye katıldı. Genel kurulda bireysel üyelerden, Dursun Koç, Atilla Mahmutoğlu, Orhan Güçlü, Cafer Levent Karataş, Mert Özdeş, İrfan Yılmaz, Sinan Güneş, Ahmet Okumuş ve Yağmur Aydındağ yer aldı.



Yönetim Kurulu 1 hafta içinde açıklanacak

Dursun Koç başkanlığında KKTC MOK Yönetim Kurulu toplam 9 üyeden oluşacak. Koç, tüzük gereği 1 hafta içerisinde yönetim kurulunu belirleyerek kamuoyuna duyuracak.



