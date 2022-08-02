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KKTC Kickboks Federasyonu Temel Antrenör Kursu tamamlandı

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KKTC Kickboks Federasyonu Temel Antrenör Kursu tamamlandı
KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Temel Antrenör Kursu, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
1.Kademe, 2.Kademe ve 3.Kademe olarak düzenlenen kurs sonunda yapılan sınavda 60 ve üzeri puan alan 7 kursiyer başarılı oldu.
 Kursta başarılı olan kursiyerlerin isim listesi ve başarılı oldukları kademeler aşağıda görüldüğü gibidir;
 
Adı-Soyadı                    Derneği                                             Kademesi
 
1.Mehmet Berke ŞİMŞEK Şimşek Savunma Sanatları Der.  1.Kademe
2.İsmail Hakkı ÇEBİ       Şimşek Savunma Sanatları Der.              1.Kademe
3.      Mustafa Ömer BAKIŞ Şimşek Savunma Sanatları Der.       1.Kadame  
4.      Mustafa KAYA   Gazimağusa İhtisas Spor Der.                   1.Kademe
5.      Duhan Ali Khakparaghi         Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.1.Kademe
6.      Asena HOŞOĞLU                  Tatlı Spor Kulübü Birliği                 2.Kademe
7.      Celil AKARPINAR       Girne Gençler Birliği Sav. Sant. Der.3.Kademe
 
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