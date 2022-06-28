KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden teşekkür ziyareti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, her yıl karne döneminde çocuklar için “ücretsiz karne standı” açarak çocukları sevindiren Doğruöz Market sahibi ve iyi bir Fenerbahçeli olan İbrahim Gedik’e nezaket ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında Gedik’e dernek atkısı hediye edilerek, Fenerbahçe tişörtüyle çocukları sevindirmesi sebebiyle, Fenerbahçe’nin KKTC ‘deki temsilcileri olarak duyulan gurur ifade edildi.

