KKTC Fenerbahçeliler Derneği onure etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Kanser Hastaları Derneği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına destekte bulundu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlemiş olduğu "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" Balosunda üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un imzası bulunan formayı açık artırmaya koyup, gelirini Kanser Hastaları Derneği'ne ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanmasını sağlayan Osman Çalışkan ve formayı açık artırmada satın alarak maddi katkı koyan iş insanı ve dernek üye Ali Başman' a duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür belgesi sunuldu.

Ülkemiz ve dünyamızda hemen hemen her eve giren bu illet ile mücadelede dayanışmanın son derece önemli olduğunun bilincinde olduğunu belirten Dernek, hastalıkla mücadelede hastalara önemli destek sağlayan Kanser Hastaları Derneği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfına da teşekkürlerini sundu.Bu mücadelede Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe Spor Kulübünün Kıbrıs’taki temsilcileri olarak desteklerini ve yardımlarını sürdüreceklerini belirtiler.

