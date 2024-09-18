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KKTC Fbider Fenerbahçe - Galatasaray maçı için Lefkoşa tribünü kuruyor

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Kadıköy'e gidemeyenler, Kadıköy'ün coşkusunu Lefkoşa'da yaşayacak. KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, derbiye özel bir etkinlik planladı

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KKTC Fbider Fenerbahçe - Galatasaray maçı için Lefkoşa tribünü kuruyor
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Trendyol Süper Lig'de Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Milyonların merakla beklediği İstanbul derbisi için heyecan büyük. Binlerce Fenerbahçe taraftarı maçı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda izlemek için haftalar öncesinden planlamasını yaptı. Sadece Türkiye değil, Kıbrıs'tan da birçok Fenerbahçeli derbi için İstanbul'a gidecek. Peki gidemeyenler? Onlar için de çözüm var. KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, derbiye özel bir organizasyona imza atıyor. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü için Lefkoşa Grand Pasha Hotel'de imza attığı 600 kişilik dev etkinlik ile KKTC ve Türkiye'de büyük ses getiren KKTC Fbider, bu kez derbi için kolları sıvadı.
Lefkoşa'da faaliyet gösteren MOD Cafe ile anlaşan KKTC Fbider, 21 Eylül Cumartesi akşamı için cafeyi kapattı.
Sadece Fenerbahçe taraftarına hizmet verecek cafede, maç önü ve maç anı ile Kadıköy atmosferi yaşanacak... Kadıköy Ruhu ile derbiyi izlemek isteyenler şimdiden rezervasyonlara başladı.
Bir hatırlatma: Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde olduğu gibi, derbinin de kıyafet kodu: Fenerbahçe forması... Dernek taraftara 'formanı giy de gel' çağrısı yaptı.
Kısıtlı sayıda yer hakkında bilgi almak için 0 542 889 1907 numaralı telefondan KKTC Fbider ile iletişime geçebilirsiniz.
 
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