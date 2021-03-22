KKTC bayrağını, Antarktika’nın zirvesine dikecek

Olgun Amcaoğlu, Dünyanın en zorlu dağcılık organizasyonu "Yedi Zirveler" projesinde dört tırmanışı tamamlayan dağcı Birkan Uzun’u kabulünde dünyada bunu başaracak ilk Kıbrıslı olma yolunda ilerleyen Birkan Uzun’a, Antarktika’daki Vinson Dağı tırmanışında zirveye dikeceği KKTC bayrağını teslim etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dünyanın yedi kıtasının her birinin en yüksek dağına tırmanmayı içeren en zorlu dağcılık organizasyonu "Yedi Zirveler" projesinde dört tırmanışı tamamlayan ve üç tırmanışı kalan Dağcı Birkan Uzun’u kabul etti.

Uzun, Bakan Amcaoğlu’na dağcılık sporu ile ilgili bilgi verdi, gerçekleştirdiği tırmanışlarda edindiği deneyimleri aktardı.

Amcaoğlu da dünyada bunu başaracak ilk Kıbrıslı ve ilk Kıbrıslı Türk olma yolunda çalışmalarını yürüten ve Aralık ayında Antarktika’daki Vinson Dağı’na tırmanmayı hedefleyen Uzun’a, zirveye çıktığında dikeceği KKTC bayrağını teslim etti.

Gerçekleştireceği tırmanışlar için ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağına da inanç belirten Amcaoğlu, bayrağımızı zirveye taşıyacak Birkan Uzun’a zirve yolunda başarılar diledi.

Birkan Uzun, 2016 yılında Afrika’da Kilimanjaro, 2017’de Avrupa’da Elbrus Dağı, 2018’de Güney Amerika’da Aconcagua ve 2019’da Kuzey Amerika’da Denali Dağına tırmanmış, Asya’da Everest Dağı, Antarktika’da Vinson Dağı ve Okyanusya’da Carstensz Piramidi Dağı’na tırmanarak bunu başaran ilk Kıbrıslı – ilk Kıbrıslı Türk olmayı hedefliyor.

